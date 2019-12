Vicepremier Carola Schouten: 'Laten we nu bedenken wat écht van waarde is'

Den Haag

‘Dat is zo’n negatieve benadering’, reageert minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) op de vraag wat de stikstofmaatregelen ‘ons’ gaan kosten. ‘De vraag is of de omslag die we nu maken, alleen maar verlies is.’ Want de stikstofcrisis gaat eigenlijk veel breder dan landbouw en natuur alleen, vindt de ChristenUnie-bewindsvrouw. ‘Het bepaalt ons bij de vraag: wat is voor ons van waarde, wat telt écht? Dan is er denk ik geen sprake meer van verlies, maar van winst. Ik zie heus dat het lastig is zo’n brede discussie te voeren. Maar laten we als politiek niet in de valkuil stappen: “dit is vervelend” en “hier verliezen we”. Dit is hét moment om de juiste stappen te zetten, en te zorgen dat we met z’n allen niet in een economische ratrace naar de bodem terechtkomen, waarbij we de natuur vergeten. Natuurlijk moet ik ervoor zorgen dat bedrijven kunnen blijven werken, maar laten we dit moment ook benutten om te bedenken wat écht van waarde is, plus wat dat betekent voor de keuzes die we maken.’

We zagen premier Rutte naast u staan, die dit als een groot pijnpunt presenteerde.

‘Je kunt over elke maatregel zeggen: dit is leuk, of dit is niet leuk. Maar ik denk dat we de vraag of we iets leuk of pijnlijk vinden, wat meer achter ons moeten laten. Ik denk we daarmee aan de echte vragen van deze stikstofcrisis voorbijgaan.’

hete herfst

Carola Schouten beleeft als landbouwminister een bewogen jaar. Was er eerst veel te doen om de pulsvisserij die door Europa verboden werd, sinds een paar maanden staat alles in het teken van de stikstofcrisis. Het systeem waarbij er eerst wordt gebouwd en geboerd, en pas later de schadelijke uitstoot wordt gecompenseerd, is door de rechter van tafel geveegd. Een hete herfst met tal van vooral boerenprotesten volgde. Het leidt al maanden tot een crisis-achtige politieke sfeer in Den Haag, met Schouten als een van de hoofdrolspelers.

‘Rust is wel iets waar ik naar uitzie, straks rond Kerst’, zegt ze na een ‘hectisch en intens’ jaar. ‘We zijn terechtgekomen in een snelkookpan; er zijn voortdurend beslissingen nodig.’ Ontspanning is er tot nu niet bij, laat Schouten, die bekendstaat als een dossiervreter, zich ontvallen. ‘Ja, ik wil wel graag weten wát ik besluit.’

Na de zomer escaleerde het stikstofprobleem opeens. Wat ging er mis?

‘Voor dat antwoord is het nog te vroeg; we zitten er nu nog middenin. Ik zie wel dat we op een aantal momenten niet hebben kunnen voorkomen dat boeren zich onzeker voelden. Ook bouwers vroegen zich af of ze nog wel verder konden met hun werk. Ik heb geprobeerd die onzekerheden weg te nemen, door mogelijk te maken dat er weer vergunningen aangevraagd konden worden en door met een spoedwet te komen. Stap voor stap werk ik eraan die onzekerheid weg te nemen, al snap ik best dat mensen vinden dat het te lang duurt.’

In kerken, in gezinnen, op het ChristenUnie-congres én door boeren, aangesloten bij het CGMV, wordt voor u gebeden. Wat doet dat met u?

‘Met name die oproep van de boeren van het CGMV vond ik heel bijzonder. Ik weet heel goed dat waar ik mee bezig ben, boeren onzekerheid geeft. Dat juist zij dan voor mij bidden, vind ik ontroerend. Tegelijk is het ook heel krachtig en ervaar ik dat als steun.

Zo’n gebedsoproep is ook een nederig makende ervaring. Ik zit hier in deze kamer op het ministerie en heb amper nog tijd om mensen in het land op te zoeken. Ik ben continu bezig oplossingen te vinden uit deze crisis. Als je dan merkt dat mensen meeleven en meebidden, dan word ik daar wel stil van. Tegelijk leeft bij mij het besef dat het niet allemaal van mij afhangt. Natuurlijk moet ik doen wat ik kan, maar ik moet ook dingen kunnen overgeven, in het geloof dat God doorgaat met zijn wereld. Niet dat dat een excuus voor mij is mijn werk niet zo goed mogelijk te doen. Maar het is wel goed er af en toe even bovenuit te stijgen. Dat probeer ik te doen, al is dat niet gemakkelijk als je er middenin zit. Ik denk al gauw: het hangt wél van mijn inzet af. Een beetje overmoedig is dat.‘

De politieke wereld om u heen kijkt natuurlijk toch vooral naar u.

‘Ik ben aangesteld om deze crisis tot een goed eind te brengen en oplossingen te zoeken. Het is ook goed stil te staan bij de gedachte dat deze wereld gewoon doorgaat en niet afhankelijk is van een paar bestuurders in Den Haag.’

Enkele jaren geleden citeerde u de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer, als een soort levensmotto: ‘Du kensst mich, Dein bin ich o Gott’. Lukt het u daarop te vertrouwen?

‘Het is onderdeel van een groter gedicht van hem, eigenlijk een bede. Ben ik, vraagt Bonhoeffer zich af, waar men over spreekt? Het is een reflectie op jezelf. Zijn het de mensen die zeggen wat of wie je bent, óf is het God die jou ziet? Ik probeer me te focussen op wat ik nú moet doen. Die vragen over wie je bent of denkt dat je bent, moet je delen met mensen die heel dicht bij je staan.

De neiging is vaak dat je jezelf spiegelt aan wat mensen van jou vinden. In spannende tijden zoals nu, moet je dat niet altijd laten binnenkomen. Dat is niet goed voor je zelfbeeld. Uiteindelijk gaat het erom wie je bent voor God. Hij kent het hart.’

'Laten we als politiek niet in de valkuil stappen: “dit is vervelend” en “hier verliezen we”. Dit is hét moment om de juiste stappen te zetten'

Wat zegt deze crisis over het streven almaar méér te willen?

‘De titel van het rapport van de commissie-Remkes vond ik heel treffend: Niet alles kan. In dit kleine land kunnen we veel en willen we veel. We zijn een ijverig en ondernemend volk. Maar daar zitten grenzen aan, met name ecologische grenzen waar we nu tegenaan lopen. Het is echt niet slechts een juridische werkelijkheid, waarvan we juristen de schuld kunnen geven. Achter wat we eerder met elkaar hebben afgesproken, zit de visie dat we iets willen beschermen dat zichzelf niet kán beschermen. Dat is niet alleen omdat de natuur zo mooi is, of dat het op zondagmiddag zo leuk is een wandeling in de natuur te maken, maar ook omdat de natuur staat voor het leven en voor hetgeen we nodig hebben óm te kunnen leven. Durven we onder ogen te zien dat onze manier van leven effect heeft op alles wat na ons komt?’

Als we tegen de ecologische muur aanlopen, wat betekent dat dan voor ons als consument?

‘Ook christenen zijn in de economische cultuur meegegaan; ze staan niet buiten deze wereld. Ik wil een ander niet opleggen wat wel of niet mag. Zelf ben ik de laatste jaren wel veel bewuster geworden met voedsel, en met hoe ik omga met de impact van mijn privé-vliegreizen. Ik denk dat er de laatste jaren meer bewustzijn is gekomen over de gevolgen van onze keuzes.’

Is deze crisis de uitgelezen kans om goede keuzes te maken?

‘Het risico is óók dat er meer weerstand ontstaat. Toen de uitspraak van de Raad van State over stikstof kwam, vroegen we ons hier op het ministerie af: is dit voor de natuur een zegen of een vloek? Leidt de uitspraak tot het besef dat we meer moeten doen aan natuurbehoud óf zien we de natuur als een obstakel in de vervulling van eigen wensen en verlangens? Het antwoord daarop weet ik nog niet.’

eerlijke producten

Hoe ziet u in dat spanningsveld de omslag die u graag wilt maken naar kringlooplandbouw?

‘Die spanning ís er. Je kunt wel beginnen over de omslag naar duurzame landbouw, maar als jij als boer nog niet weet hoe de maatregelen voor jou uitpakken, dan snap ik die onzekerheid. Ik geloof echt dat kringlooplandbouw een oplossing kan zijn, maar deze transitie vraagt van iedereen een bijdrage. Van het héle systeem, inclusief supermarkten en banken. Er zijn al mooie voorbeelden, waarbij er voor eerlijke en goede producten een meerprijs wordt betaald. Maar het is een vrije markt; ik kan de verandering niet uitsluitend met wetten en regels afdwingen.

Ik zit hier nu twee jaar. Het zou hoogmoedig zijn te denken dat ik dat nu allemaal wel even voor elkaar krijg. Boeren investeren voor de lange termijn. Dus moet je dáár bij aansluiten. Ik moet zorgen dat de richtingwijzers de goede kant op staan.’

Heeft u het gevoel een erfenis te moeten opruimen van jaren waarin natuurbeleid niet zoveel prioriteit had?

‘In elk geval heeft natuur lang niet zo in de belangstelling gestaan als nu.’

Vanaf 2010 tot aan deze kabinetsperiode, was uw beleidsterrein een onderdeel van Economische Zaken, en zijn bijvoorbeeld ecologische verbindingszones geschrapt en is een juridisch onhoudbaar stikstofprogramma opgetuigd … Dat hebt u nu wel op uw bordje liggen.

‘Ja, maar dat geldt voor elk kabinetslid. We hebben allemaal onze eigen politieke erfenis, waarvoor we ook nog eens verantwoordelijk zijn. Je kunt wel gaan terugblikken op wat allemaal anders had gemoeten, maar ik wil nu de focus op natuurherstel leggen. Tegelijk wil ik het ook niet op m’n geweten hebben dat bouwbedrijven omvallen. Dan moet er gewoon gehandeld worden, maar daarbij moeten we zorgen voor een nieuwe balans - waardoor de natuur kan herstellen.

Wat ik ook niet wil, is dat we landbouw en natuur tegenover elkaar gaan plaatsen. Ik zou het echt verlies vinden als we in die discussie belanden, dat je óf van de landbouw óf van de natuur bent. Dat zou ook geen recht doen aan de werkelijkheid. Ook veel boeren snappen dat we op zoek moeten naar een nieuwe balans, al hoor je die groep misschien niet het hardst.’ <