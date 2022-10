Bergkamp: besluit onderzoek Arib ‘zorgvuldig en rechtmatig’

Den Haag

Dat zegt de huidige Kamervoorzitter Vera Bergkamp in een brief aan de Tweede Kamer. Over Arib waren klachten binnengekomen: zij zou tijdens haar voorzitterschap misbruik hebben gemaakt van haar positie en medewerkers hebben gekleineerd. Zijzelf spreekt van een politieke afrekening en stapt op als Kamerlid, zo maakte ze dit weekend bekend. Zij reageerde woedend op het onderzoek dat vorige week uitlekte in NRC.

Inmiddels heeft het dagelijks bestuur van de Kamer aangifte gedaan van het lek. Bergkamp schrijft dat vanwege ‘de ernst van de signalen’ het onderzoeksbesluit is genomen. Het Kamerbestuur heeft dat gedaan ‘in gezamenlijkheid met de griffier’ die de leiding heeft over de ambtenaren in de Tweede Kamer en is belast met een veilig werkklimaat. Over de signalen die in juli via een brief binnenkwamen, schrijft Bergkamp dat ‘hoewel de brief anoniem is, hij concrete en duidelijke signalen bevat, die aangeven dat er mogelijk sprake is (geweest) van een zeer onveilige werkomgeving. De in de brief beschreven voorvallen zijn bevestigd door de ambtelijke leiding van de Tweede Kamer en passen bij eerdere (concrete en ernstige) signalen van een onveilige werkomgeving. Vanuit juridisch oogpunt neemt het signaal daarmee in gewicht toe.’

Volgens haar betekent dit dat op de Kamer als werkgever een plicht rust tot onderzoek naar de juistheid van de voorvallen, de geschetste sociale onveiligheid en preventie. Ook moet er misschien zorg worden verleend aan de betrokken medewerkers.