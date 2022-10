Nieuwe landbouwminister Piet Adema (ChristenUnie): ‘Focus is te eenzijdig op boeren gericht’

De maandag nieuw aangetreden CU-minister Piet Adema (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) wil de agrarische sector een toekomst bieden van ‘rust, duidelijkheid en zekerheid’. Volgens Adema, opvolger van de in augustus vertrokken Henk Staghouwer, is de focus in het stikstofdebat de afgelopen maanden te eenzijdig bij de boeren gelegd.

Wat ziet u als uw belangrijkste taak?

‘Boeren weer ruimte geven om te denken over de toekomst. Ik zie boerengezinnen die al jarenlang met elkaar boeren, maar waar de huidige generatie niet weet of dat morgen nog voortgezet kan worden. Ik wil kijken of we hen een toekomst van rust, duidelijkheid en zekerheid kunnen bieden.’

Waarom heeft u ‘ja’ gezegd tegen deze klus?

‘U zult begrijpen dat het voor mij een hele afweging is geweest. Vanwege de grote opgave voor de agrarische sector, maar ook vanwege de impact die het heeft op mijn familie. Deze rol heeft impact, vraag dat maar aan de ministers Christianne van der Wal. Toch ben ik er van overtuigd dat het nodig is om een stap naar voren te zetten en met de boeren aan de slag te gaan.’

