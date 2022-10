VVD’ers zoeken partijvoorzitter die geen applausmachine van Rutte is

De leden van de VVD kiezen deze week hun nieuwe voorzitter. Het sentiment in de grootste regeringspartij is aan het keren: een groeiend deel wil niet langer alleen maar klappen voor Rutte, en zet zich af tegen de partijtop.

Na twaalf jaar onomstreden hegemonie van Mark Rutte staat de VVD onder druk: het regeringsbeleid landt vooralsnog slecht onder de kiezers en daarvan hebben ook de liberalen last in de peilingen. Ruttes eigen vertrouwenscijfers zijn lager dan ooit. Intern zwelt intussen de kritiek aan over de soms niet zo liberale koers van de partij. Ook recentelijk weer gingen de lasten voor ondernemers omhoog en kwam er in de regeringscoalitie een asieldeal tot stand waarin lang niet de hele achterban zich kan vinden. Het stikstofbeleid roept in veel afdelingen eveneens grote vragen op. Een deel van de leden weigert inmiddels openlijk om alleen nog te fungeren als applausmachine van Rutte.

Bij de..

