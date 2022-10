Bezorgde leden op CU-congres over asieldeal: ‘Ik schaamde me dat dit mijn land is’

Gert Jan Segers tijdens het buitengewoon congres van de ChristenUnie georganiseerd om te praten over de onvrede binnen de partij over het asielbeleid.

Ede

Er zijn nog nooit zoveel journalisten over de vloer geweest op een ChristenUnie-congres, constateert Segers op het congres in Ede, afgedwongen door verontruste leden die voor het eerst van deze optie in de statuten gebruikmaakten. ‘Journalisten zijn ramptoeristen’, zegt Segers met een kwinkslag. ‘Ze hopen dat wij elkaar vandaag een bloedneus slaan, maar dat gaan we niet doen.’

Tot een stevige verbale knokpartij komt het zaterdag nauwelijks. Zeker, de afschuw over wat afgelopen zomer in Ter Apel kon gebeuren en over de asieldeal die de regeringscoalitie vervolgens sloot, is groot. ‘Tenhemelschreiend’, noemt Cora Otter, een van de initiatiefnemers van de open brief die tot het congres leidde, de omstandigheden in Ter Apel. ‘Ik ..

