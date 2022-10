Don Ceder (CU) ziet ‘te weinig urgentie’ bij kabinet rond Europees asielbeleid

Het kabinet toont te weinig urgentie om één Europees asielbeleid te organiseren. Dat zei ChristenUnie-Kamerlid Don Ceder zaterdag op een ingelast ChristenUnie-congres in Ede over de asieldeal.

ChristenUnie-Kamerlid Don Ceder vindt het belangrijk dat de afspraken over de langere termijnen voor gezinshereniging worden voorgelegd aan de rechter, zei hij op een partijcongres in Ede.

Ede

Volgens hem is een Europese aanpak ‘de weg die we hebben te gaan’ om de asielinstroom te reguleren en te zorgen dat elk land z’n eigen aandeel levert in de opvang. Dat zei hij ook in reactie op vragen van partijleden, die vroegen hoe Nederland de bevolkingsgroei gaat huisvesten. Volgens Ceder is al twee keer in het regeerakkoord afgesproken dat hier werk van wordt gemaakt. ‘Maar ik zie te weinig urgentie bij de staatssecretaris van Asiel, bij de premier, en bij de minister van Buitenlandse Zaken.’

Over de nieuwe asieldeal van de regeringscoalitie zei Ceder dat ‘we alles afwegend een stap naar voren doen’. ‘De pijnlijkste maatregelen zijn tijdelijk.’ Tot eind 2023 zijn de termijnen voor gezinshereniging opgerekt, en dat stuit veel Chris..

