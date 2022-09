Wat valt onder bedreiging van een Kamerlid?

Na weer een week vol incidenten, zochten Kamerleden donderdag naar manieren om de onderlinge omgangsvormen te verbeteren. Dat bleek nog niet zo eenvoudig. ‘Het criterium van wat bedreiging is, wordt enorm opgerekt.’

Den Haag

Mag het ene Tweede Kamerlid zeggen dat hij vindt dat een ander Kamerlid geliquideerd moet worden? Het antwoord is overduidelijk ‘nee’. Het Reglement van Orde van de Tweede Kamer, en mogelijk zelfs het Wetboek van Strafrecht, biedt genoeg aanknopingspunten om hiertegen op te treden. Zo’n oproep is in de Kamer dan ook nog nooit gedaan.

Toch bepleitten fractievoorzitters Jan Paternotte (D66) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) donderdag in een Kamerdebat dat expliciet in het Reglement van Orde wordt opgenomen dat Kamerleden elkaar niet mogen ‘bedreigen’. Zij zien de laatste jaren ‘steeds vaker gebeuren dat collega’s worden geïntimideerd tijdens debatten’ en willen dat met deze nieuwe regel een halt toeroepen.

