Verlegenheid rond onderzoek Arib

PvdA-Kamerlid Khadija Arib weigert elke medewerking aan een onderzoek naar beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag als voorzitter van de Tweede Kamer. Ze beschouwt het onderzoek als een ‘politieke afrekening’ en wil er ook niet met de huidige voorzitter Vera Bergkamp over in gesprek. ‘Ik ben geen verantwoording verschuldigd aan Vera Bergkamp.’

Khadija Arib (PvdA, links) en Vera Bergkamp (D66) tijdens een debat in 2021 waarin wordt gestemd over de nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer.

Den Haag

Khadija Arib was vol ongeloof toen zij woensdag via NRC Handelsblad vernam dat het presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, op advies van de landsadvocaat een extern onderzoek naar haar instelt. Het presidium zou meldingen van ‘machtsmisbruik’ en ‘een schrikbewind’ hebben binnengekregen over de oud-Kamervoorzitter. Het lek bracht zowel het presidium als de huidige Kamervoorzitter Vera Bergkamp en Arib zelf in grote verlegenheid.

Een politieke afrekening, zegt Arib in een gesprek met de Volkskrant. ‘De overgrote meerderheid van de medewerkers en griffiers zijn ontzettend goede mensen, maar de top is enorm gepolitiseerd en machtsbelust’, aldus de PvdA’er die van 2016 tot 2021 Kamervoorzitter was. Nu Arib als vo..

