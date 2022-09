Overtuigd van complotten ‘elite’

John Laughland spreekt in juli tijdens een symposium van Forum voor Democratie over de oorlog in Oekraïne.

Den Haag

John Laughland heeft een reputatie als ‘conservatief eurosceptisch filosoof’. In die hoedanigheid werd hij uitgenodigd door de BBC en publiceerde hij in kranten waaraan tegenwoordig de naam ‘mainstreammedia’ kleeft. Eind 2004 liet hij in The Guardian zijn licht schijnen over de Oranjerevolutie oftewel de opstand in Oekraïne tegen de verkiezingsfraude van de pro-Russische presidentskandidaat Janoekovitsj. Westerse verslaggevers, legde Laughland uit, schilderden die Oranjerevolutie ten onrechte af als een brede volksopstand. In werkelijkheid ging het om een handjevol opgehitste jongeren, vaak nog behangen met swastika’s ook. Diezelfde westerse verslaggevers zwegen ‘enorme steunbetuigingen aan Janoekovitsj’ dood.

Beschouwingen o..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .