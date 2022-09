Alle ogen gericht op Arib en Bergkamp na klacht over grensoverschrijdend gedrag

PvdA-Kamerlid Khadija Arib eist opheldering van Kamervoorzitter Bergkamp over een extern onderzoek dat naar haar zal plaatsvinden na vermeend grensoverschrijdend gedrag. Arib zegt daarvan niet op de hoogte te zijn gebracht en noemt de actie een ‘dolksteek in haar rug’.

Het besluit om tot onderzoek over te gaan, is genomen door huidig Kamervoorzitter Vera Bergkamp van D66 nadat zij een vertrouwelijk advies hierover had ingewonnen bij de landsadvocaat, meldt NRC op basis van ingewijden. Het dagelijks bestuur onder leiding van Bergkamp zou deze zomer twee anonieme brieven hebben ontvangen waarin Arib wordt beschuldigd van ‘machtsmisbruik’. Ook wordt gesproken van ‘een schrikbewind’ en ‘een onveilige werkomgeving’ toen zij tussen 2016 en 2021 Kamervoorzitter was.

Arib is nog niet door de huidig Kamervoorzitter op de hoogte gesteld van de precieze klachten die over haar zijn gedaan, maar moest dit nieuws via NRC vernemen. Ze noemt de gan..

