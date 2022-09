Ook CDA wil extra waarborg bij wijziging geslachtsregistratie

Net als de VVD wil ook het CDA dat het registreren van een ander geslacht pas mogelijk is als vaststaat dat iemand daar goed over heeft nagedacht. Ze pleiten voor een extra waarborg, nu het kabinet de ‘deskundigenverklaring’ wil afschaffen.

CDA-Kamerlid Raymond Knops tijdens het debat in de Tweede Kamer over de transgenderwet.

Den Haag

De Tweede Kamer zette woensdag het debat over de transgenderwet voort. Omdat het debat dinsdagavond werd afgebroken terwijl nog niet alle Kamerleden het woord hadden gevoerd, zal minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) pas op een later moment reageren op alle geluiden vanuit de Kamer.

Centraal in het debat staat de vraag of iemand een ander geslacht mag laten registreren, zonder dat daarvoor een zogenoemde ‘deskundigenverklaring’ nodig is. Die eis geldt nu wel, maar het kabinet stelt voor die verplichting te schrappen. D66 is daar voorstander van, maar heeft in elk geval steun nodig van onder andere de VVD nodig voor een meerderheid.

Woensdag zei CDA-Kamerlid Raymond Knops dat hij niet per se vasthoudt aan de bestaande deskundi..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .