Kabinet blijft bij belofte: gaskraan gaat verder dicht

Het kabinet houdt voet bij stuk: komend jaar gaat de gaskraan in Groningen niet weer open, maar juist verder dicht. Dat maakte staatssecretaris van Mijnbouw Hans Vijlbrief maandag bekend.

Den Haag

‘Met elke aardbeving in Groningen, zoals zaterdag nog bij Uithuizen, worden de Groningers weer opgeschrikt. De schade aan huizen, maar zeker ook de impact op Groningers is enorm. Daarom willen we zo snel mogelijk stoppen met de gaswinning uit het Groningenveld’, aldus Vijlbrief.

Het kabinet kondigde eerder al aan het Groningse gasveld vanaf komend gasjaar – dat op 1 oktober begint – ‘op de waakvlam’ te zetten. Enkel om nog niet gesloten putten in bedrijf te houden, wordt de minimale hoeveelheid van 2,8 miljard kubieke meter gas geproduceerd, ten opzichte van 4,5 miljard kuub in het afgelopen gasjaar. Ter indicatie: tien jaar geleden was dat nog ruim tien keer zo veel.

