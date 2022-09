Het aantal migranten omlaag, zoals Hugo de Jonge wil? ‘Dat is een taaie opgave’

Rotterdam

‘De makkelijkste manier om het aantal migranten omlaag te brengen, is uit de Europese Unie stappen’, zegt emeritus hoogleraar migratiestudies Han Entzinger. Want dan zou Nederland in één keer niet meer gehouden zijn aan het vrije verkeer van personen in de EU, en kan de overheid zelf beperkingen instellen.

Maar er zijn weinig politieke partijen die daarvoor pleiten. De Rotterdamse emeritus ziet dat ook niet snel gebeuren. ‘Het rechtstreeks beperken van de migratie vanuit andere Europese landen is niet haalbaar’, zo stelt hij.

Het omlaag brengen van het aantal migranten, waar minister De Jonge zaterdag in het Nederlands Dagbla..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .