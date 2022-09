Ook VVD en CDA willen NAVO-norm voor Defensie in de wet

'Sinds de oorlog in Oekraïne is het tij gekeerd: de urgentie wordt nu volop gevoeld. Het is zaak om dat vast te houden.'

Den Haag

De partijen willen meer zekerheid dat de NAVO-norm gehaald wordt en minder afhankelijk zijn van welk kabinet er zit. ‘De politiek heeft in het verleden te makkelijk en te vaak in vredestijd bezuinigd op Defensie, waardoor we in oorlogstijd een beroep doen op een uitgemergelde krijgsmacht’, vindt VVD-Kamerlid Peter Valstar. CDA’er Derk Boswijk wil voorkomen dat Defensie telkens ‘het sluitstuk van de begroting’ wordt en pleit voor ‘stabiel beleid’. Ook Chris Stoffer van de SGP vindt dat het defensiebudget ‘te lang te mager’ was. ‘Sinds de oorlog in Oekraïne is het tij gekeerd: de urgentie wordt nu volop gevoeld. Het is zaak om dat vast te houden.’

Afgelopen voorjaar verhoogde het kabinet het defensiebudget al met bijna vij..

