Waar blijft de nieuwe landbouwminister? ‘Iedere dag die verstrijkt, neemt de druk toe’

Drie weken na het plotselinge vertrek van landbouwminister Henk Staghouwer is nog steeds geen opvolger benoemd. Iedereen kijkt vragend naar de ChristenUnie. Maar naar wie kijkt de ChristenUnie?

Minister Henk Staghouwer stapte 5 september op als landbouwminister. Een opvolger is er nog steeds niet.

Den Haag

Met zijn aftreden kreeg minister Henk Staghouwer iets voor elkaar wat hem de maanden daarvoor niet was gelukt: eensgezindheid in het landbouwdebat. Want aan wie je het ook vroeg, van felle actiegroepen tot linkse oppositiepartijen – iedereen beaamde dat er ‘zo snel mogelijk’ een opvolger moest komen.

Drie weken later – minister Carola Schouten neemt de taken waar – is die opvolger er nog steeds niet.

Hoe komt dat? Bij de ChristenUnie wordt om begrip gevraagd. De kleine partij zit momenteel voor de derde keer in het kabinet, maar kan niet zomaar ‘een koekblik aan prominenten’ tevoorschijn toveren, legde partijvoorzitter Ankie van Tatenhove eerder uit. Ook regionaal en lokaal is de CU minder breed vertegenwoordigd dan bijvoorbeeld Pv..

