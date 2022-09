Kamer aarzelt over nieuwe Transgenderwet: meerderheid nog lang niet zeker

De Tweede Kamer worstelt met de nieuwe Transgenderwet. Aan de vooravond van de behandeling is van de regeringspartijen alleen D66 verklaard voorstander van het schrappen van de deskundigenverklaring uit de wet. VVD en CDA moeten hun standpunt nog bepalen en de ChristenUnie is tegen, net als een flink deel van de oppositie.

Den Haag

Het gaat om de Transgenderwet uit 2014, waarvan de voorwaarden naar aanleiding van een evaluatie verder vereenvoudigd zouden moeten worden. Niet langer is straks voor geslachtswijziging bij de burgerlijke stand een deskundigenverklaring van een arts of psycholoog nodig, volgens een wetsvoorstel dat toenmalig ministers Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD) en Ingrid van Engelshoven (Emancipatie, D66) in mei vorig jaar bij de Tweede Kamer indienden. In plaats van een waarborg tegen impulsief handelen zou de verklaring te vaak een betuttelende drempel zijn.

De Kamer gaat er dinsdag en woensdag over debatteren met de opvolgers van de twee bewindslieden, Franc Weerwind en Robbert Dijkgraaf (beiden D66). Wie van geslacht wil veranderen..

