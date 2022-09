In de greep van het ongemak: wie heeft het in dit land eigenlijk voor het zeggen?

De energiecrisis brengt het debat over de vrije markt in nieuw vaarwater. Tot in de coalitie sloegen deze week de twijfels toe: ‘We hebben iets vermarkt. Dat heeft ons de zeggenschap uit handen geslagen.’

Den Haag

Het is niet eigen aan politici om hun onmacht te etaleren, maar Gert-Jan Segers vond deze week dat hij er niet langer omheen kon. Hij vertelde over zijn ervaringen afgelopen zomer, toen tot de regeringscoalitie doordrong dat er iets gedaan moest worden aan de energierekeningen.

‘Wij worden aangesproken op hoge prijzen’, aldus de ChristenUnie-leider. ‘Wij worden aangesproken op de nood van mensen. Vervolgens denken we: nu moeten we naar de cockpit, de plek waar het vliegtuig wordt bestuurd. En dan kijken we in die cockpit, maar die is leeg. Er zit niemand in. Ja, zestig bedrijven. Zestig bedrijven waar we mee te maken hebben!’

CDA-fractieleider Pieter Heerma viel hem bij: ‘Ook wij hebben in het verleden, in die tijd waarin er veel t..

