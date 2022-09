Minister Hugo de Jonge: deze bevolkingsgroei dreigt het land te ontwrichten

De huidige bevolkingsgroei van Nederland is niet vol te houden, valt niet te huisvesten en is potentieel ontwrichtend. Dat zegt woonminister Hugo de Jonge in een interview met het Nederlands Dagblad.

Volgens De Jonge kan iedereen die kan rekenen concluderen ‘dat we niet jaarlijks met een stad als Zoetermeer kunnen groeien’. Het migratiesaldo van nu meer dan 100.000 mensen per jaar moet volgens de CDA-minister ‘heel veel omlaag’. ‘Er zal altijd migratie zijn en dat is ook nodig, maar je ziet nu dat we de spankracht van de samenleving overvragen.’ Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek is Nederland de afgelopen tien jaar met één miljoen inwoners gegroeid, naar nu ruim 17,7 miljoen - vooral door migratie.

Middenpartijen negeren demografische ontwikkelingen, zegt de minister, omdat ‘we het op een gegeven moment een rechts thema zijn gaan vinden’. Dat is het volgens De Jonge niet. ‘Ik vind het fascinerend dat we bezig z..

