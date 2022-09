Politicoloog Tom Louwerse: ‘Wat de burger nu ziet, is een gepolariseerd debat’

Het vertrouwen in de politiek was woensdag een terugkerend thema tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. Wat gaat het kabinet doen voor de bestaanszekerheid op lange termijn? ‘Het vertrouwen in dit kabinet is tot een dieptepunt gedaald omdat er voortdurend paniekvoetbal wordt gespeeld’, zei GroenLinks-leider Jesse Klaver. Een langetermijnvisie ontbreekt, vindt ook Attje Kuiken, fractievoorzitter van Partij van de Arbeid. En Kees van der Staaij (SGP), verwijzend naar de Babylonische spraakverwarring: ‘Op steeds hogere toon praten we langs elkaar heen. Met als gevolg dat wantrouwen het wint van het broodnodige vertrouwen.’

In deze week van Prinsjesdag en de Algemene Politieke Beschouwingen bleek opnieuw dat een grote meerderh..

