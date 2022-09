Kabinet loopt weg bij rede Baudet tijdens debat over begroting

Baudet zei dat Kaag had gestudeerd aan een college van de universiteit van Oxford dat bekendstond als spionnenopleiding. Het is uniek dat het hele kabinet vertrekt tijdens een toespraak van een fractievoorzitter. Tijdens het debat wordt de begroting van het komende jaar besproken.

St. Anthony's College in Oxford was volgens de Forum-leider "weinig meer dan in feite een opleidingsinstituut voor westerse geheime diensten". Na verontwaardiging van Kaag greep Kamervoorzitter Vera Bergkamp in. Toen Baudet alsnog doorging over Oxford, stapten Kaag en de rest van het kabinet op.

Na een schorsing keerde alleen premier Mark Rutte terug. Hij noemde de verwijten van Baudet aan het adres van Kaag "onacceptabel". Daarop vroeg de voorzitter aan Baudet om zijn woorden terug te nemen. Die liet weten dat niet van plan te zijn. "Het is absurd wat hier gebeurt", zei hij.

Daarop besloot Bergkamp hem het woord te ontnemen. Een brede meerderheid steunde het besluit van de voorzitter. Wel was er kritiek op het weglopen van het kabinet. Het is niet aan het kabinet wat hier wel en niet door de beugel kan, zei SGP'er Kees van der Staaij. Dat is aan de voorzitter, voegde hij eraan toe.