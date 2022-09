‘Kabinet had burgers veelstress kunnen besparen’

Het kabinet trekt 17 miljard euro uit om de koopkracht van burgers te ondersteunen, en wil daarnaast een prijsplafond voor energie instellen. Dat zorgt voor minder armoede. Directeur Arjan Vliegenthart van het Nibud is blij dat het kabinet over de brug komt. Maar het had eerder gekund, zegt hij.

Utrecht

‘Ik ben opgelucht omdat het kabinet nu eindelijk ernst maakt van iets wat huishoudens al heel lang voelden: we redden het amper meer. Wij hebben daar afgelopen jaar een aantal keer stevig over aan de bel getrokken. En ik zie dat de pijn aan de keukentafel nu ook geland is in Den Haag. Ik denk dat dit pakket, inclusief een energieplafond, voor veel mensen soelaas zal bieden.

Vooral bij de lage inkomens zien we plussen. Maar voor mensen met een modaal inkomen worden niet alle problemen opgelost, al zal het prijsplafond daar wel helpen. Die middengroepen hebben dit jaar meer ingeleverd dan ze er volgend jaar bij krijgen. Voor hen blijft het puzzelen. Ook zijn er in de afgelopen tijd betalingsproblemen ontstaan. Denk aan een zzp’er die..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .