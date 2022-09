Wéér trekt het kabinet miljarden uit – genoeg om verloren vertrouwen te herwinnen?

Den Haag

Prinsjesdag begon dinsdag in de kerk, en positiever dan dáár werd het de rest van de dag niet meer. ‘De toekomst brengt iets goeds’, zei premier Mark Rutte bij de jaarlijkse Prinsjesdagviering. Hij bedoelde de verre toekomst – het hiernamaals. ‘Dat vind ik zelf erg belangrijk aan religie, het hiernamaals is een gezamenlijk punt van hoop.’

De interreligieuze bijeenkomst in de Grote Kerk vormt traditiegetrouw het startschot van een dag waarin de ‘hoop op een goede toekomst’ vooral tot uitdrukking komt in harde euro’s en koopkrachtcijfers. Dat lijkt dit jaar urgenter dan ooit. De vraag is niet alleen: Hoe gaan we volgend jaar alle crises te lijf? maar allereerst: Hoe komen we déze winter door?

crisisplanDe ‘historische’ crisisbegroting d..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .