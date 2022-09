Kabinet probeert met lastminute-ingreep rond energieprijzen de inflatie extra te dempen én vertrouwen terug te winnen.

Het kabinet doet vandaag, op Prinsjesdag, een verwoede poging om de regie rond koopkracht terug te pakken. Dat moet ertoe leiden dat niet pas in 2023, maar al dit jaar de energierekening wordt beteugeld. Want na maandenlang te hebben volgehouden dat er dit jaar geen nieuwe ingrepen meer mogelijk zijn om de koopkracht te repareren, begon dit ook bínnen de regeringscoalitie tot steeds meer ongemak te leiden. Zo vroeg ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers vorige week om ‘maximale creativiteit’. Verder stelde hij: ‘Als het kabinet het niet zegt, zeg ik het: we laten u niet vallen.’

Den Haag

De wens om opnieuw in te grijpen in exploderende energienota’s, leidde zelfs tot een ingelast coalitieberaad afgelopen zondagmiddag – waarbij ook Segers aanwezig was. De groep Nederlanders die is overgeleverd aan hóge variabele tarieven, groeit elke dag. Vorige week zei de Europese topambtenaar en voormalig PvdA-leider Diederik Samsom dat Nederland laat is met maatregelen, in vergelijking met andere landen. Ook hij verwees naar de telkens geclaimde onmogelijkheid van extra maatregelen in 2022. ‘Als je dat blijft volhouden wordt het vanzelf waar, dan wordt het vanzelf januari.’

Dit soort verwijten wordt binnen de regeringscoalitie als pijnlijk ervaren, hoewel er ook telkens wordt gezegd dat het kabinet niet álles kan compenseren. M..

