Zo ziet Prinsjesdag eruit: publiek terug van weggeweest, Amalia maakt haar debuut

In de Koninklijke Schouwburg worden maandag de laatste voorbereidingen getroffen in aanloop naar Prinsjesdag.Â

Den Haag

Na twee sobere coronajaren is het dit jaar weer mogelijk het Prinsjesdagspektakel van dichtbij mee te maken. Duizenden mensen zullen achter dranghekken een glimp van de Oranjes proberen op te vangen, onder wie veel kinderen. Alle Haagse basisschoolleerlingen zijn namelijk vrij op Prinsjesdag, om zo getuige te kunnen zijn van alle pracht en praal.

Hoeveel toeschouwers er exact zullen zijn, is niet duidelijk, maar de gemeente Den Haag schat het in op zo’n tienduizend mensen. ‘We verwachten een drukke dag’, aldus een woordvoerder van de politie Den Haag. De politie zal dan ook in groten getale aanwezig zijn om ‘het feest van de democratie’ in goede banen te leiden.

Naast de feestgangers zullen er diverse mensen naar Den Ha..

