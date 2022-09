Eindelijk weer een Prinsjesdag in volle glorie, maar wel in een nieuwe choreografie

Den Haag

Op Prinsjesdag stapt stalmeester Hans Veenhuijzen om half tien op de fiets. De man die op deze dag verantwoordelijk is voor alle koetsen en paarden heeft overnacht in een appartement van de koninklijke stallen. Zo is hij er zeker van ’s ochtends niet vanuit zijn woonplaats ergens in de file te komen staan. Per rijwiel verkent hij voor de laatste keer de route die de koninklijke stoet een paar uur later aflegt.

‘Het is een gewoonte die ik heb overgenomen van mijn voorganger’, vertelt Veenhuijzen (54) in zijn werkkamer op het staldepartement in Den Haag, achter paleis Noordeinde. ‘Een check om te kijken of zich ’s nachts geen onverwachte obstakels hebben aangediend.’ Veenhuijzen, kolonel bij de landmacht, volgde afgelopen december k..

