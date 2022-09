Kabinet worstelt met noodplan voor burgers die lijden onder energiecrisis

Je ziet ze nog zelden, schoorsteenvegers, maar dat kan weleens veranderen. De verkoop van houtkachels, pelletkachels en brandhout is deze zomer gestegen.

Op Prinsjesdag moet er een plan zijn, maar dat blijkt razend ingewikkeld: elke maatregel kent nadelen.

‘Het kan niet zo zijn dat energiebedrijven mensen afsluiten vanwege betalingsproblemen’, verkondigde minister Jetten (Klimaat en Energie) deze week bij Op1. Daarmee deed hij een dure belofte, want de consequentie is dat het kabinet opnieuw de portemonnee moet trekken. Als energieleveranciers wanbetalende klanten niet van gas en elektriciteit mogen afsluiten, lijden ze grote verliezen. Dan zijn de winsten die sommige nu maken snel verdampt. Dus zegt de sector tegen het kabinet: allemaal leuk en aardig, maar mogen wij dan even vangen?

Koopkrachtplaatjes gaan dit jaar minder lang mee dan een softijsje in de zomerzon. Tussen oktober en juli n..

