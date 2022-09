Gert-Jan Segers: ‘Als het kabinet het niet zegt, zeg ik het: we laten u niet vallen’

Terwijl de paniek door het land raast over torenhoge energierekeningen, ontbreken geruststellende woorden van het kabinet, vindt Gert-Jan Segers, leider van coalitiepartij ChristenUnie. Hij pleit voor een vaste belastingteruggave op de energierekening, voor iedereen, nog dit jaar. ‘Het risico bestaat dat dit een kabinet voor tevreden mensen wordt.’

Den Haag

Aan de vooravond van de eerste Prinsjesdag van het kabinet-Rutte IV blikt Gert-Jan Segers vooruit naar een zware winter. De coronacrisis heeft plaatsgemaakt voor een ongekende koopkracht- en energiecrisis. Ouderen die niet meer warm douchen uit vrees voor de hoge rekening of alleenstaande moeders die uit paniek het gas laten afsluiten: het vervult de leider van de ChristenUnie met zorg. Energieminister Rob Jetten (D66) beloofde woensdag pas dat ‘niemand deze winter wordt afgesloten’, al is onduidelijk hoe hij daarvoor gaat zorgen.

Segers hoopt dat het kabinet snel met de plannen voor een energiefonds kan komen. Uit dit fonds zouden minima geld kunnen lenen of krijgen, dat is nog onduidelijk. Intussen stapelen berichten uit he..

