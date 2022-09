Leden met moeite: ‘Ik vraag me weleens af: waarom ben ik eigenlijk lid van de ChristenUnie?’

Er is ‘achterstallig onderhoud’ in de relatie tussen de ChristenUnie en haar achterban: kritische leden starten petities, eisen een extra congres en sturen soms ongekend felle mails. Een speciale zomertour moest de banden weer aanhalen – maar is het genoeg? ‘We dreigen het wij-gevoel kwijt te raken.’