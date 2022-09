Schouten garandeert: nieuw pensioen mag niet meer dan 5 procent lager zijn dan het oude

Minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) tijdens een overleg in de Tweede Kamer over de herziening van het pensioenstelsel.Â

Den Haag

Minister Carola Schouten (ChristenUnie) voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen deed deze toezegging donderdag op de tweede dag van de behandeling van de Wet toekomst pensioenen (WTP). Deze WTP regelt de overgang naar een nieuw pensioenstelsel. In principe is er steun van coalitiepartijen VVD, D66, CDA en CU, plus van de PvdA en GroenLinks.

Werkenden die bij een pensioenfonds voor hun oude dag sparen, krijgen daar een individuele rekening. Het pensioen wordt vooral afhankelijk van de beleggingsresultaten. De rente, die de afgelopen jaren een prominente rol speelde bij de berekening of een pensioenfonds er goed of slecht voor stond, speelt in het nieuwe systeem nauwelijks een rol. De actuele financiële positie van de fondsen..

