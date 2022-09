Kamer geeft Weerwind zes weken de tijd om in te grijpen in de wankelende jeugdbescherming

Den Haag

Dat maakten de partijen donderdag duidelijk in het debat over de crisis in de jeugdbescherming. Ze hadden van Weerwind een aanpak verwacht die op korte termijn effect zou sorteren, omdat de alarmsignalen over de jeugdbescherming zich de laatste weken snel opvolgden. In plaats daarvan kwam de minister met een brief vol ‘verbeteracties’, ‘sectorplannen’, ‘proeftuinen’, ‘toekomstscenario’s’ en ‘hervormingsagenda’s’ waaraan door zijn ministerie al sinds 2019 ‘geïntegreerd wordt gewerkt’. In het debat gaf hij toe dat hij op korte termijn geen oplossingen voorhanden heeft. ‘Ik breek daar mijn hoofd over en heb er geen passend antwoord op.’

Daarmee namen Kamerleden, van links tot rechts, geen genoegen. Daarvoor zijn de signalen van de la..

