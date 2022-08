Groot pakket tegen koopkrachtpijn, wel pas vanaf volgend jaar

Het kabinet gaat miljarden euro’s steken in lastenverlichting voor burgers om de pijn van de torenhoge prijzen enigszins te verzachten, zeggen Haagse ingewijden. Dit kan wel pas officieel vanaf volgend jaar; het kabinet keek nog of ook voor dit najaar wat mogelijk was, maar dat kan niet vanwege de uitvoeringsproblemen. Het gaat volgend jaar vooral om lastenverlichting, die voor een flink deel wordt betaald door bedrijven en vermogenden.