CU’ers dwingen extra ledenvergadering af na woede over asieldeal

De ChristenUnie organiseert ‘op korte termijn, in ieder geval binnen vier weken’ een extra ledenvergadering om te praten over de asieldeal van het kabinet. Binnen de coalitiepartij heerst grote onvrede over de aangekondigde maatregelen. Enkele honderden leden eisen dat de Kamerfractie tegen de plannen stemt.

Den Haag

De partijtop van de ChristenUnie moet ‘op korte termijn’ verantwoording afleggen over de asielplannen die het kabinet vrijdag aankondigde. Binnen de christelijke achterban is woedend gereageerd op het akkoord. In een brief aan de partijtop schrijven enkele honderden leden dat de maatregelen ‘alle ethische grenzen overschrijden’ en door de morele ondergrens zakken.

Daarom komt er ‘op korte termijn, in ieder geval binnen vier weken’ een extra ledenvergadering, zegt CU-partijvoorzitter Ankie van Tatenhove. ‘We willen het gesprek voeren met onze achterban over deze plannen, hoe het kabinet daartoe is gekomen en hoe we als ChristenUnie onze kleur behouden.’ Op de bijeenkomst zijn alle leden welkom, ongeveer 26.000. Bewindsper..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .