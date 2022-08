ChristenUnie-leden woedend om asieldeal kabinet. ‘Dit past niet bij een gezinspartij’

Ongeveer honderd ChristenUnie-leden eisen in een brief aan de partijtop dat de asielplannen van het kabinet van tafel gaan. Vooral het uitstel van gezinshereniging valt verkeerd bij de christelijke achterban. ‘Als dit doorgaat, kan de ChristenUnie niet in dit kabinet blijven zitten.’

Den Haag

De asielplannen voor de crisissituatie in Ter Apel ‘overschrijden alle ethische grenzen’, vinden tientallen leden van coalitiepartij ChristenUnie. In een brief aan het partijbestuur en de Tweede Kamerfractie uiten ze hun frustratie en eisen ze dat de maatregelen worden teruggedraaid. ‘Wij schrijven om onze diepe teleurstelling te uiten, maar ook om de partij op te roepen tot actie.’

Volgens de ondertekenaars, onder wie veel gemeenteraadsleden en jongerenpartij Perspectief, zijn de aangekondigde plannen ‘een keiharde verslechtering van de huidige rechten van asielzoekers, in ruil voor boterzachte toezeggingen in de toekomst’. Met name de tijdelijke opschorting van gezinshereniging schiet in het verkeerde keelgat. ‘Dat mog..

