CU-Kamerlid Ceder over asielplannen: er staan ook heel goede dingen te gebeuren

Den Haag

Het asielplan van het kabinet moet een einde maken aan de schrijnende situatie bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Daar slapen honderden mensen al wekenlang noodgedwongen in de buitenlucht. De omstandigheden zijn zo slecht, dat zelfs hulporganisatie Artsen zonder Grenzen in actie kwam. Op korte termijn moeten gemeenten daarom woonruimte regelen voor 20.000 vluchtelingen, zodat de druk op asielzoekerscentra afneemt. Verder wordt de bouw van flexwoningen versneld, en komt het kabinet met een wet om opvangplekken voor asielzoekers gelijk over het land te spreiden.

‘Dat zijn goede afspraken waarmee we de vastgelopen asielketen op orde kunnen krijgen’, zegt Kamerlid Don Ceder van ChristenUnie. Maar, erkent hij, sommige maatregelen ‘kom..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .