Verdeelde coalitie wordt beproefd in aankomend debat

De Tweede Kamer keert terug van reces om te debatteren over de uitspraken van CDA-leider Wopke Hoekstra over het stikstofbeleid. Het CDA heeft wat uit te leggen, maar de partij hoopt uiteindelijk aan het langste eind te trekken.

Den Haag

CDA-leider Wopke Hoekstra heeft het voor elkaar gekregen: de Tweede Kamer keert dinsdag terug van reces om te debatteren over zijn recente uitspraken over het stikstofbeleid. Coalitiepartij D66 steunde het verzoek van PVV-leider Geert Wilders meteen, ook in de wetenschap dat de meeste ogen dinsdag gericht zullen zijn op het CDA.

De regeringspartij heeft een lastig verhaal: het stikstofbeleid van het kabinet moet helemaal anders, maar tegelijkertijd steunt het CDA formeel nog steeds het kabinetsbeleid. Zolang stikstofbemiddelaar Johan Remkes nog aan het werk is, blijft het CDA in een spagaat.

De oppositie zal nu al duidelijkheid willen. CDA-leider Hoekstra heeft niet alleen gepleit voor een soepeler omgang met de deadline van 2030. ..

