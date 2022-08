Chaos, verwarring en geruzie na stikstofuitspraak van CDA-leider (én minister) Hoekstra

Het kabinet dat Nederland door talloze crises moet leiden, verkeert nu zélf in crisis. Uitspraken van CDA-leider en minister Wopke Hoekstra in het AD, waarmee hij het stikstofbeleid ter discussie stelt, veroorzaken een politieke puinhoop. Uit het CDA klinkt juist blijdschap.

Den Haag

Als de Tweede Kamer dinsdag voor een spoeddebat vervroegd terugkeert van reces, zal het niet gaan over de opvangcrisis in Ter Apel, de historisch slechte koopkrachtcijfers, of de ruim 300.000 kinderen die volgend jaar mogelijk onder de armoedegrens terechtkomen. Wel over een interview van Wopke Hoekstra in het Algemeen Dagblad, waarin de CDA-leider vrijdag rammelde aan het stikstofbeleid van het kabinet – een kabinet waarvan hij zélf deel uitmaakt.

De plannen waarmee hij als vicepremier nog instemde, stelt Hoekstra nu ‘nadrukkelijk als CDA-leider’ ter discussie: het halveren van de stikstofuitstoot in 2030, zoals overeengekomen in de formatie, is voor zijn partij niet langer heilig. ‘Als een deel van de boeren meer tijd ..

