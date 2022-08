Coalitie bespreekt ‘omvangrijk steunpakket’

Den Haag

Het gaat om een ‘omvangrijk pakket’, zeggen de coalitieleiders. De grote politieke vraag is hoe de lage en middeninkomens geholpen moeten worden en vooral waar het geld ervoor vandaan moet komen.

‘We gaan echt nog wel een aantal grote politieke knopen krijgen, die we moeten doorhakken’, zegt ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers. Ook over ‘in welke mate we wie gaan helpen’ zal nog discussie zijn, aldus de voorman van de kleinste coalitiepartij. ‘The devil is in the details.’

‘enorme uitdaging’

CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma noemt het ‘evident’ dat er flinke bedragen opzij worden gezet om huishoudens te helpen. Veel mensen dreigen in de problemen te komen door de gestegen prijzen. Het kabinet heeft dit jaar meer dan 6 miljard euro uitgetrokken om burgers te compenseren. Maar er moet meer gebeuren volgens Heerma. Er ligt een ‘enorme uitdaging’ voor het kabinet door de hoge prijzen, maar de economische groeicijfers laten wel zien dat er ruimte is voor maatregelen.

Fractieleider Sophie Hermans van de VVD benadrukt dat het pakket zich moet richten op lage en middeninkomens. ‘Ik vind het heel belangrijk dat we iets voor hen doen om de schok te verzachten.’ Ze spreekt over het ‘opvangen van de ergste klap’.

‘De uitdagingen voor de koopkracht zijn heel groot’, aldus D66’er Jan Paternotte. Hij wil ‘kijken waar hulp nodig is’ en zorgen ‘dat mensen de rekening kunnen betalen’. Dat moet het kabinet samen met het bedrijfsleven bewerkstelligen, zegt hij. Ook de lonen moeten wat Paternotte betreft omhoog. Coalitiepartijen en kabinet namen nog geen besluit tijdens het overleg over de begroting van volgend jaar. Het was een inventarisatie van de politieke wensen en wat qua uitvoering mogelijk is. Vrijdag komt het Centraal Planbureau (CPB) met nieuwe economische ramingen. Dan wordt meer duidelijk over de financiële vooruitzichten van het kabinet voor volgend jaar en ‘kan echt onderhandeld worden’, aldus Segers.