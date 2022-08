Supermarkten laten het afweten in stikstofberaad, bemiddelaar Remkes deelt flinke sneer uit

Den Haag

De koepelorganisatie van de supermarktbranche, het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), weigert met het kabinet in gesprek te gaan over het stikstofprobleem. De organisatie had Remkes’ invitatie in eerste instantie geaccepteerd, maar veranderde maandagmiddag ineens van gedachten. Het CBL vindt bij nader inzien dat het kabinet eerst tot een akkoord met de boerenorganisaties moet komen. Pas daarna zijn de supermarkten aan zet, meent het CBL.

De onverwachte afzegging is Remkes in het verkeerde keelgat geschoten. ‘Ik begrijp niet dat de levensmiddelensector, als belangrijke speler, het heeft laten afweten. Ik ben zelf groot geworden met het motto: je moet je verantwoordelijkheid nemen. En die verantwoordelijkheid wordt dus niet..

