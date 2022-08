Eerste Kamer eist inspraak bij nieuwe coronaregels

Als het kabinet opnieuw coronamaatregelen invoert, wil de Eerste Kamer niet langer buitenspel worden gezet. Een ruime meerderheid eist dat in de nieuwe coronawet wordt vastgelegd dat ook de senaat zijn fiat moet geven aan bijvoorbeeld een mondkapjesplicht of horecasluiting.

Den Haag

Volgens de tijdelijke coronawetten waarop het kabinet zijn aanpak van het coronavirus stoelde, hoefden afzonderlijke coronamaatregelen enkel aan de Tweede Kamer te worden voorgelegd. Dat de Eerste Kamer zich aan die constructie stoorde, werd afgelopen mei al duidelijk: toen hield zij de vijfde verlenging van de tijdelijke wet, van weer drie maanden, tegen.

Nu roept vrijwel de voltallige oppositie in de Eerste Kamer het kabinet op om de rol van de senaat te verankeren in de permanente coronawet. De partijen willen bovendien dat de bevoegdheid om maatregelen te treffen tegen een corona-uitbraak altijd tijdelijk is. Het huidige wetsvoorstel geeft het kabinet zo’n bevoegdheid voor onbepaalde tijd. Alleen de handte..

