BoerBurgerBeweging groeit snel en denkt al aan meeregeren

Caroline van der Plas (BBB) tijdens het boerenprotest in Stroe in juni.

Arnemuiden

Soms lopen de emoties even hoog op. Als de 53-jarige Kees Hanse vertelt over zijn zoon die nu in Canada is om uit te zoeken of hij daar een boerenbestaan kan opbouwen bijvoorbeeld. ‘Ja, dan breek ik even hoor’, zegt de verder goedlachse akkerbouwer uit Zeeland. ‘Wij hebben een héél gezond bedrijf, maar toch is het maar de vraag of mijn zoon een toekomst heeft in Nederland.’

Het maakt Hanse ‘strijdbaar’ om politiek actief te worden voor de BoerBurgerBeweging (BBB), vertelt hij zaterdag in de bloedhitte op het erf van een collega-boer in Arnemuiden in Zeeland. Volgens de akkerbouwer kan de Nederlandse bevolking zichzelf niet meer voeden als het boeren onmogelijk wordt gemaakt. Critici die stellen dat dit niet zo is, hebben h..

