Alle ogen gericht op kabinet, zorgen over koopkracht groeien

Den Haag

Het was een verkennend overleg, al voor de zomer ingepland, niet meer dan ‘een eerste kopje koffie’. De bijeenkomst van de fractievoorzitters van VVD, D66, CDA en ChristenUnie donderdag ergens buiten de Tweede Kamer moest volgens direct betrokkenen vooral ‘niet opgeblazen’ worden. De echte beslissingen over de begroting en eventuele koopkrachtreparaties worden pas genomen nadat het Centraal Planbureau (CPB) volgende week vrijdag met de nieuwe cijfers komt over de stand van de economie.

Ondanks de sussende woorden vanuit de coalitie, maakte de oppositie donderdag meteen duidelijk dat de regeringspartijen weinig rust gegund gaat worden bij het broeden op nieuwe maatregelen. Daarvoor zijn de laatste berichten te ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .