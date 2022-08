Kabinet worstelt met coronawet, nieuwe clash met Kamer dreigt

Den Haag

Dat wetsvoorstellen van het kabinet soms felle kritiek krijgen, verbaast niemand. Maar dat ook het ministerie zélf niet eens enthousiast is over de plannen, zie je maar zelden. Het toont de impopulariteit van de eerste conceptversie van de nieuwe coronawet, die het departement van zorgminister Ernst Kuipers deze zomer voorlegde aan belangenorganisaties. Feitelijk gaat het om een wijziging van de Wet publieke gezondheid, zodat het kabinet niet meer telkens hoeft te verlengen. Daarmee kan de overheid bij oplevingen van het coronavirus opnieuw vergaande maatregelen nemen – onder meer verplichte afstand, het dragen van mondkapjes, quarantaine of het sluiten van publieke plekken.

onderbouwing ontbreekt

Het schrij..

