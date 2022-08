VVD, CDA en ChristenUnie zetten ineens vraagtekens bij stikstofdoel landbouw na boerenprotesten

De maandenlange felle boerenprotesten beginnen effect te sorteren. Inmiddels stellen drie van de vier coalitiefracties de stikstofdoelen voor de landbouw ter discussie. VVD, CDA en ChristenUnie vragen het kabinet of het niet een onsje minder kan met de ammoniakreductie in de veehouderij.

Den Haag

In het regeerakkoord staat dat 74 procent van de Nederlandse natuurgebieden voor 2030 gevrijwaard moet zijn van mogelijke stikstofschade. Dat vraagt om een vermindering van de landelijke stikstofuitstoot met 50 procent. Het RIVM heeft berekend dat de ammoniakuitstoot van de landbouw met 39 kiloton moet dalen om de natuur voldoende te beschermen. Het omstreden stikstofkaartje van minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof), waarin per regio een richtinggevend reductiedoel is aangegeven, is op dat aantal kilotonnen gebaseerd.

Maar de stikstofwoordvoerders van VVD, CDA en ChristenUnie trekken de noodzaak van zoveel ammoniakreductie nu openlijk in twijfel. Ze hebben deze week kritische schriftelijke vragen aan Van der Wal ge..

