Derk Boswijk blikt terug op chaotische evacuaties uit Kabul: ‘Ik wilde mensen niet in de steek laten’

Het ND blikt terug op gedenkwaardige momenten uit het voorbije politieke seizoen. Vandaag: de chaotisch verlopen evacuaties uit Afghanistan.

Afghanen doen een poging bij buitenlandse troepen op het vliegveld van Kabul te komen, om te laten zien dat ze het recht hebben hun land te ontvluchten. Deze foto is gemaakt op 26 augustus 2021. (beeld epa / Akhter Gulfam)

Een jaar later en voor zijn gevoel ‘vijf crises verder’, blikt CDA’er Derk Boswijk terug op zijn eerste zomerreces als Kamerlid. Dag en nacht zat hij te bellen met wanhopige mensen die Afghanistan wilden ontvluchten - maar die niet wisten hóé. Samen met anderen loodste hij ze met behulp van Google Maps door Kabul, en gaf via WhatsApp instructies bij wie ze zich moesten melden. Werk dat door ministeries had moeten worden gedaan, maar dat maar niet op gang kwam.

Hoe bent u hier zo persoonlijk bij betrokken geraakt?

‘Al snel na mijn aantreden als Kamerlid, eind maart 2021, had ik debatten over de situatie van tolken in Afghanistan. Ik kreeg telkens het gevoel dat de regie ontbrak. De kwestie werd heen en weer geschoven tussen ministeries, maa..

