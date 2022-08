Een bijzonder bezoek van negen Kamerleden aan Suriname, Curaçao en Bonaire staat in het teken van slavernijverleden.

Een delegatie van de Tweede Kamer vertrekt zaterdag voor een negendaags werkbezoek aan Suriname, Curaçao en Bonaire. Het is een bijzonder bezoek, niet alleen omdat het in het teken van het slavernijverleden zal staan, het is ook voor het eerst in dertien jaar dat een Kamerdelegatie Suriname bezoekt.

Den Haag

‘De commissie zich wil verdiepen in het slavernijverleden ter voorbereiding op het grote herdenkingsjaar in 2023’, zegt delegatieleider Kiki Hagen (D66). In 1863 werd de slavernij afgeschaft, maar het duurde tot 1873 voordat de tot slaaf gemaakten vrij waren, dat is volgend jaar 150 jaar geleden.

De commissie heeft de afgelopen maanden meerdere hoorzittingen georganiseerd en zal in Suriname onder meer plantage Frederiksdorp bezoeken en Fort Amsterdam op Curaçao. In Paramaribo staan gesprekken gepland met historici van de Anton de Kom Universiteit en het Surinaams Nationaal Comité Herdenking Slavernij. ‘Maar we willen ook in gesprek met de mensen daar’, zegt Hagen. ‘Om te leren hoe het slavernijverleden nu nog steeds doorwerkt in d..

