Den Haag

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) heeft het verzoek om extra opvangplekken bij de burgemeesters van het Veiligheidsberaad neergelegd. Daarnaast wil het kabinet de niet-gebruikte opvangplekken voor Oekraïners de komende tijd gebruiken voor de noodopvang van asielzoekers. Het kabinet beseft dat het hiermee veel vraagt van de regio’s, maar de extra inzet is nodig om te voorkomen dat er mensen op straat slapen, heeft Van der Burg de burgemeesters op het hart gedrukt. De situatie in Ter Apel is onhoudbaar, zegt de staatssecretaris. Het Veiligheidsberaad bespreekt het verzoek de komende dagen en weken met Van der Burg, zegt voorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen. Het beraad laat zich er nu nog niet over uit.

