Ruttes vierde kabinet kenmerkt zich door onzekerheid. En dat is gevaarlijk

Het vierde kabinet-Rutte beleeft een hete zomer met veel maatschappelijke onrust. Maar het worstelt ook met bestuurlijk onvermogen; denk bijvoorbeeld aan de asielcrisis. Onrust én een gebrek aan slagkracht leiden samen tot een risicovolle ontwikkeling: het groeiende idee bij de bevolking dat de overheid niet meer in staat is de grote problemen aan te pakken.

Asielzoekers slapen buiten in Ter Apel. Is de overheid nog in staat grote crises aan te pakken? (beeld anp / Vincent Jannink)