Het stikstofprobleem oplossen zonder de veestapel in te krimpen? Onmogelijk, zegt Leen Hordijk

De natuur is obees geworden als gevolg van teveel aan stikstof. Zonder inkrimping van de veestapel is dat probleem niet op te lossen, zegt milieuspecialist Leen Hordijk. De doelen van het kabinet zijn volgens hem evenwel niet realistisch. Er is behoefte aan een totaalvisie, want er zijn nog meer problemen die de natuur bedreigen.