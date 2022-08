Flinke kluslijst voor tijdelijk Kamergebouw

Den Haag

Het inrichten van de achtste verdieping van het Kamergebouw aan het Bezuidenhout is begroot op 1,25 miljoen euro. Die kosten komen wél voor rekening van de Tweede Kamer zelf. De ingebruikname van die achtste verdieping is nodig omdat er nu te weinig plek is voor alle bewoners van de Tweede Kamer. Zo lopen er diverse parlementaire enquêtes, zoals die naar de gaswinning in Groningen, waarvoor extra ruimte nodig is, verduidelijkt een woordvoerder van de Tweede Kamer. Ook voor onder meer fractieondersteuning is meer ruimte nodig.

Los van het gereedmaken en inrichten van de achtste etage gaat het om een ‘hele lange lijst’ aan zaken aan het gebouw die nu niet voldoen en moeten worden opgelost, zegt Thierry Aartsen, voorzitter van de Bouwbegeleidingscommissie renovatie Binnenhof. De kluslijst is door deze commissie opgesteld, samen met Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp en de dienst huisvesting, die ook prioriteiten aan de werkzaamheden hebben gesteld.

Het gebouw moet arbo-technisch in orde zijn en dat is het nu niet, zegt Aartsen. Zo zijn temperatuur en zuurstof niet goed geregeld. ‘Als de zon flink schijnt, kan de temperatuur op sommige plekken in het gebouw oplopen tot 26 graden.’ Dit moet met voorrang worden aangepakt, heeft de Kamer bepaald. Fractie- en vergaderkamers moeten zo snel mogelijk geluiddicht worden gemaakt. ‘Daar moeten vertrouwelijke gesprekken gevoerd kunnen worden, maar nu kun je vaak twee deuren verder meeluisteren wat er gebeurt’, zegt Aartsen. Ook de parkeergarage voor gasten moet representatiever worden gemaakt. De kale kelder waar gasten met hun chauffeurs in rijden ‘lijkt nu meer op een expeditieruimte’.

De veiligheid van en in het gebouw staat ook hoog op de prioriteitenlijst, maar Aartsen wil geen voorbeelden geven van wat er nu aan schort. Verder moet de reguliere parkeergarage worden aangepast. Over de kosten van de werkzaamheden die voor rekening van het Rijksvastgoedbedrijf komen, wil het RVB geen mededelingen doen.