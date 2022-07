4310 dagen Rutte: De vlucht van een premier kan niet schadevrij landen

De nadagen van een premierschap waren altijd tobbend en ellendig; geen minister-president is ooit feestelijk gefinisht, en het vervolg was nooit een leuke promotie. Mark Rutte kan dus niet anders dan aan zijn regeerrecord van 4310 dagen voorbij draven alsof de finish nimmer nadert. Van een massale valpartij zou voorlopig ook niemand in de Haagse kopgroep beter worden.

Neen, Mark Rutte - vanaf dinsdag de langstzittende minister-president in de Nederlandse geschiedenis - solliciteert niet bij de NAVO of de EU. Hij ‘blijft op zijn post’ en sluit ook een volgend, vijfde kabinet onder zijn leiding niet uit. Hij doet dit werk nog gretig als altijd; het is de mooiste baan die hij kan bedenken. En - zo werkt democratie - zolang zijn partij veruit de grootste is en een meerderheid in het parlement hem steunt, is zijn ‘houdbaarheid’ geen kwestie.

Het waren brave antwoorden op obligate vragen, in de aanloop naar zijn recorddatum. Rutte repeteert ze even blijmoedig als professioneel, ongenaakbaar voor de inmiddels gebruikelijke haatuitstortingen via de ‘sociale’ media die tijdens zijn regeertermijn allengs promine..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .